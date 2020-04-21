В России осудили запрет скидок на продукты в магазинах

Запрет акционных скидок на продукты в магазинах только навредит продавцам и поставщикам, не говоря уже о потребителях. Об этом заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, пишет «Российская газета».

Он осудил предложение ряда отраслевых российских ассоциаций, которые заявили о серьезном снижении доходности от промоакций, что на фоне кризиса становится проблемой.

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По словам Власенко, без промоакций придется говорить не о снижении доходности от товара, а об ее отсутствии, потому что спрос на продукты сильно упадет. Регулирование и снижение доли таких продаж возможно, подчеркнул представитель АКОРТ, но только рыночными способами.

Отдельно он удивился просьбе не применять штрафные санкции за недопоставку товаров, поскольку к такому совместному решению крупнейшие торговые сети пришли еще месяц назад.

В свою очередь президент e-Commerce Russia Национальной Ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов напомнил, что скидки остаются важным элементом финансовой поддержки. В том числе для тех людей, что находятся дома на самоизоляции и страдают от снижения доходов.

Среди тех организаций, что попросили премьер-министра Михаила Мишустина запретить скидки, есть Союзмолоко, Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальный союз птицеводов и Союзроссахар. Также они попросили увеличить объем краткосрочного льготного кредитования.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что существенного изменения цен на продукты в России удалось избежать. Рост произошел только в тех категориях, которые не производятся в России, например, в чае или кофе.

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