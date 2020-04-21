Остановивший заражение Гонконг продлил карантин

Ограничительные меры, введенные властями Гонконга в связи с эпидемией коронавируса SARS-COV-2, продлеваются еще на две недели. Об этом со ссылкой на главу администрации региона Кэрри Лам сообщает South China Morning Post.

Лам объявила, что карантин, который должен был кончиться 23 апреля, продлится еще по меньшей мере до 7 мая. «Сейчас не время радоваться. Если мы расслабимся, вся работа, которую мы сделали, окажется напрасной». Она, однако, анонсировала, что небольшая часть мер будет ослаблена — это, к примеру, коснется ресторанов.

Заявление прозвучало на следующий день после сообщения о том, что впервые с начала марта в городе и окрестностях не выявлено новых случаев заражения. Гонконгу удалось избежать резкого роста заболеваемости. С начала января там зафиксировано 1025 случаев инфицирования и четыре смертельных исхода. В прошлый раз отсутствие новых случаев в течение суток наблюдалось 5 марта.

Гонконгцам удалось достичь этого результата с помощью мер контроля: почти все жители города ходят в медицинских масках, всюду доступна дезинфицирующая жидкость для рук, а в публичных местах, офисных зданиях и торговых центрах массово измеряют температуру.

Жесткий карантин власти не вводили, однако многие работают из дома. Сейчас закрыты школы, спортивные залы и все развлекательные заведения, а также запрещен въезд из-за границы.

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