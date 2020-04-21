Против бывшего преследователя Порошенко откроют уголовное дело

Бывшему директору Государственного бюро расследований (ГБР) Роману Трубе собираются предъявить подозрение по уголовному делу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вызов принят. Я отвечу жестко», — написал он.

Как стало известно изданию «Страна.ua», дело, открытое против Трубы, касается кадрового скандала времен бывшего президента Петра Порошенко, преследованием которого активно занимался бывший глава ГБР. Труба отказался назначить в ведомство 20 руководителей, выбранных на конкурсной основе. Он назвал результаты отбора фальсификацией и обвинил власти в попытке влиять на деятельность бюро.

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По данным издания, с помощью уголовного дела новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и новое руководство ГБР пытаются дискредитировать Трубу и все открытые им уголовные дела против экс-президента Порошенко.

Всего ГБР расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует политик. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре 2019-го стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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