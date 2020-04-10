Порошенко назвал обыски у экс-депутата Рады «реваншем Антимайдана»

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал обыски у обвиняемой в убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяны Черновол «реваншем Антимайдана». Слова политика приводит пресс-служба возглавляемой им партии «Европейская Солидарность».

«Ужасный символизм. Это означает победу "Антимайдана". Победа сил реванша», — заявил он.

Порошенко считает неприемлемым, когда правоохранители проводят обыск у «вдовы героя АТО, матери двоих детей и активистки Майдана». Он призвал действующую украинскую власть, в частности президента Владимира Зеленского «остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира».

Обыск в доме Черновол прошел по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Ей предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также следствие считает, что действиями группы руководила именно Черновол. Экс-депутату может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Во время обыска следователи обнаружили нож, пистолет и автоматическую винтовку.

Татьяна Черновол — журналистка и активистка, экс-депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



