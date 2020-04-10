В доме экс-депутата Рады нашли склад оружия

В доме экс-депутата Верховной Рады Украины Татьяны Черновол нашли склад оружия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Уточняется, что среди вещей экс-депутата обнаружены нож, пистолет, автоматическая винтовка и патроны. Следователи изъяли их как имеющие значение для расследования.

Обыск в доме Черновол прошел по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб сотрудник офиса Владимир Захаров. Ей предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также следствие считает, что действиями группы руководила именно Черновол. Экс-депутату может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Татьяна Черновол — журналистка и активистка, экс-депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт». В декабре 2019 года она с автоматом в руках призывала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки».

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