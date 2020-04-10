Экс-депутату Рады предъявили обвинение в умышленном убийстве

Экс-депутату Верховной Рады Украины Татьяне Черновол предъявили обвинение в умышленном убийстве. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Уточняется, что речь идет о поджоге офиса Партии регионов в Киеве 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб сотрудник офиса Владимир Захаров.

Черновол обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также следствие считает, что действиями группы руководила именно она. Экс-депутату может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее Черновол сообщила в социальных сетях, что в ее доме с обыском находится спецназ.

Евромайданом называют массовые акции протеста в Киеве и других городах Украины и конце 2013 — начале 2014 годов. Они закончились столкновениями с ОМОНом, сменой власти и бегством из страны президента Виктора Януковича.

Татьяна Черновол — журналистка и активистка, экс-депутат Верховной Рады от партии «Народный фронт». В декабре 2019 года она с автоматом в руках призывала украинцев выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве перед встречей «нормандской четверки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!