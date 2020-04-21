Песков рассказал о звонках Путина министрам «одной кнопкой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о звонках главы государства Владимира Путина министрам «одной кнопкой», сообщает Telegram-канал Life Shot.

«Если человек сидит за письменным столом, он сразу снимает трубку в приоритетном порядке. Но человек может быть в соседнем кабинете. (...) Ситуации разные бывают, — пояснил представитель Кремля.

В сентябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что вне стен Кремля российский лидер якобы использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Дмитрий Песков, комментируя эти данные, заметил, что телефон «не очень и толстый».

В декабре 2018-го Песков рассказал, что Путин не пользуется смартфоном. Чуть позже пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) посетовали на невозможность дозвониться до главы государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!