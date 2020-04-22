Об эффективности отечественного «Эргоферона» при гриппе сообщили в США

На ресурсе ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения США опубликованы результаты рандомизированного клинического исследования эффективности применения «Эргоферона» в лечении гриппа. Исследование было проведено на базе 13 медицинских учреждений России, включая РНИМУ имени Пирогова и Казанский Государственный медицинский университет.

В ходе исследования изучалась эффективность «Эргоферона» в сравнении с «Осельтамивиром» (бренд «Тамифлю»), оценивалась противовирусная активность препарата и его влияние на основные звенья иммунного ответа при сезонном гриппе у взрослых пациентов. Доказано, что терапевтическая и противовирусная эффективность «Эргоферона» достоверно сопоставима с эффектами препарата «Осельтамивир», который до настоящего времени является препаратом первого ряда для лечения гриппа. Так, уже на 3-й день лечения у 65 процентов пациентов, принимавших «Эргоферон», вирус не определялся. Отмечено, что лечение «Эргофероном» оказывает умеренное активирующее влияние на иммунную систему при гриппе; выявлено увеличение в сыворотке крови концентрации цитокинов — регуляторов Т- и В-клеточного иммунного ответа.

Международная исследовательская организация Synergy Research Group сообщила, что «Материа Медика Холдинг» стала лидером в рейтинге 2018 года по общему количеству пациентов, участвовавших в исследованиях, среди отечественных компаний. Специалисты называют препараты «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский» одними из наиболее исследованных препаратов в РФ (производитель «Материа Медика Холдинг», научный руководитель — профессор, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн).

ClinicalTrials.gov — самая большая база данных (регистр) клинических исследований в мире. Этот онлайн-ресурс функционирует под контролем Национальной библиотеки медицины США при Национальном институте здравоохранения США и доступен широкой аудитории. На сегодняшний день в ней содержатся данные более 280 000 исследований из 204-х стран мира. Процедура включения исследования и его результатов в данную базу строго регламентирована. Публикация полученных данных осуществляется вне зависимости от результата исследования.