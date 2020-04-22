Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции России

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции может состоятся 24 июня или 8 июля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника издания, Кремлю важно провести голосование в середине недели. И 24 июня, и 8 июля в этом году выпадает на среду. Обе даты были озвучены при обсуждении переноса общероссийского голосования. В эти дни отмечается 75-я годовщина Парада Победы и День семьи, любви и верности.

Собеседник издания утверждает, что голосование планируется провести так скоро, как это будет возможно с учетом эпидемиологической ситуации в стране. Он уверен, что, если бы обсуждался перенос даты голосования на сентябрь, то показ информационных роликов о поправках по телевидению был бы приостановлен.

Поправки к Конституции были анонсированы президентом Владимиром Путиным в середине января. В частности, глава государства предложил расшить полномочия парламента и закрепить приоритет российского законодательства над международным. Всенародное голосование по этим и другим инициативам должно было состояться 22 апреля, но было отложено на неопределенный срок из-за распространения нового коронавируса.

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