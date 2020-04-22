США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая. Об этом пишет The Washington Post.

Причиной такого прогноза стало то, что вторая волна коронавируса придется на начало эпидемии гриппа. Как посчитал Редфилд, это произойдет в США зимой. По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой».

Ранее аналитики банка Morgan Stanley также предрекли США вторую волну эпидемии зимой. Исследователи, нанятые банком, считают, что общее число случаев заражения достигнет отметки в 1,4 миллиона. Пандемия не прекратится, пока вакцина от SARS-CoV-2 не будет распространена повсеместно, а это случится не ранее весны 2021 года.

В мире сейчас насчитывается более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом. Из них более 681 тысячи считаются выздоровевшими; 177 тысячи пациентов скончались. США находятся на первом месте по числу инфицированных — более 824 тысяч случаев. При этом более 45 тысяч человек умерли, а более 75 тысяч выздоровели.

Вспышка инфекции впервые была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию с коронавирусом можно характеризовать как пандемию.

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