Меркель оценила борьбу с коронавирусом

Эпидемия коронавируса SARS-СoV-2 — самое серьезное испытание за всю историю Германии со времени основания Федеративной Республики, заявила канцлер Ангела Меркель на выступлении в Бундестаге. Об этом сообщает Reuters.

«Мы ни в коем случае не на конечной стадии эпидемии. Мы все еще в ее начале», — заявила она. По мнению Меркель, борьба с коронавирусом стране и миру предстоит еще в течение долгого времени, а насколько серьезными будут экономические проблемы, пока что невозможно как следует оценить.

Канцлер считает, что ограничительные меры выиграли время для системы здравоохранения страны. При этом она подчеркнула, что решение ограничить социальные контакты немецких граждан на время пандемии далось ей тяжелее, чем любое другое за время ее пребывания на посту главы ФРГ.

Меркель заявила, что система здравоохранения Германии на данный момент справляется с нагрузкой, однако стране стоит производить средства личной защиты более автономно от Евросоюза. Она, впрочем, призвала коллег подготовиться к тому, что на поддержку союзников по блоку в нынешних условиях уйдет больше немецких средств, чем раньше.

Германия находится среди стран с наибольшим числом зараженных — там выявлено более 150 тысяч случаев инфицирования. При этом в ФРГ наблюдается значительно меньшая смертность от причин, связанных с вызываемой вирусом болезнью COVID-19: погибли 5,3 тысячи человек, излечились более 103 тысяч.

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