Оставшаяся без еды россиянка с детьми попала в приют в Индии

Российская туристка с двумя несовершеннолетними дочерьми попала в приют в индийском штате Гоа. Об этом пишет The Navhind Times.

По информации издания, полиция спасла оставшихся без еды россиянок в среду, 22 апреля, из арендованного ими дома в городе Пернем. Женщина с двумя детьми оказалась в затруднительном положении из-за введенных в стране на фоне пандемии коронавируса карантинных ограничений.

В результате туристок поместили в один из местных приютов и оказали им всю необходимую помощь. Вдобавок россиянкам предоставили мыло, зубную пасту, простыни, посуду, молоко и другие продукты.

Согласно последним данным, число зараженных COVID-19 в Индии составляет 21 393 человека, выздоровели более четырех тысяч пациентов, умер 681 носитель инфекции.

22 апреля сообщалось, что пожилую пару россиян посадили на карантин в приграничном городе в Ленинградской области с видом на их дом в Эстонии. В конце марта они отправились навестить больную сестру в Минеральных Водах, но не смогли вернуться в свою квартиру: граница между странами закрылась из-за пандемии коронавируса прямо в день их прилета.

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