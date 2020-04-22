Россиян посадили на карантин в приграничном городе с видом на их дом в Эстонии

Пожилую пару россиян посадили на карантин в приграничном городе в Ленинградской области с видом на их дом в Эстонии. Об этом супруги рассказали Telegram-каналу Mash на Мойке.

По словам Татьяны Морозовой, у нее и ее мужа российские паспорта, но они уже 30 лет живут в эстонской Нарве на границе с Ленобластью. В конце марта они отправились навестить больную сестру в Минеральных Водах, но не смогли вернуться в свою квартиру: граница между странами закрылась из-за пандемии коронавируса прямо в день их прилета.

Теперь семья живет в общежитии в Ивангороде, которое находится буквально в десяти минутах ходьбы от Нарвы, и смотрит на свой дом из окна. Морозовы пишут в различные инстанции и просят о помощи, однако мост между российским и эстонским городами остается закрытым.

Ранее сообщалось, что застрявшие на Мальдивах россияне остались без денег и попросили вернуть их домой. Оказавшимся в изоляции на островах туристам стало нечем платить за отели, потому им приходится брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

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