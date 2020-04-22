Российская авиакомпания заявила о грядущем «небывалом снижении цен» на билеты

Российская авиакомпания «Победа» анонсировала грядущие изменения в стоимости билетов после окончания периода самоизоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Калмыков, передает в среду, 22 апреля, агентство «Москва».

По его словам, в настоящее время перевозчик сосредоточен на максимальном сокращении расходов для «небывалого снижения цен». «... Чтобы после поднять в небо не только наши самолеты и экипажи, не только всех наших клиентов, но и клиентов тех авиакомпаний, которые не переживут коронавирусный кризис, выпотрошивший мировую авиацию», — пояснил Калмыков.

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21 апреля сообщалось, что «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales. Их сотрудничество будет остановлено с 1 мая. В пресс-службе лоукостера подчеркнули, что в настоящее время сосредоточены на максимальном сокращении расходов и уже успешно пересмотрели условия договоров с рядом партнеров, чтобы «россияне могли себе позволить купить билет, когда завершится карантин».

Россия приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

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