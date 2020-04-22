Застрявшие на Мальдивах россияне остались без денег и попросили вернуть их домой

Более 100 застрявших на Мальдивах туристов обратились к российскому правительству с просьбой вернуть их домой. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает портал «Собака.ру».

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Изолированные на острове россияне, оставшиеся без денег, лекарств и средств гигиены, отправили коллективное письмо в администрацию президента, вице-премьеру Татьяне Голиковой, в МИД, Ростуризм и Росавиацию. В тексте они попросили организовать их возвращение на родину, отметив, что последний рейс, вылетевший 8 апреля, забрал только жителей Москвы и Подмосковья.

По словам туристов, на курорте начали закрываться отели, и потому их переселили в более дешевые с «минимальными условиями пребывания», однако у многих уже не хватает средств и на оплату таких номеров. Обещанные государством выплаты получили всего две семьи, остальным пришлось брать кредиты или обращаться за помощью к родственникам.

«У многих из нас, не рассчитывавших на столь длительное пребывание, закончились деньги. Некоторые уже на грани увольнения из-за невыхода на работу по окончании отпуска. У многих дома престарелые родители и дети», — отметили авторы письма.

Они добавили, что на острове существуют перебои с поставками продуктов, заканчиваются медикаменты и элементарные средства гигиены. Власти Мальдив предупредили туристов, что по причине того, что все товары на архипелаг ввозятся с материка, у них «нет возможности долго содержать людей на резервационном острове», и они «не гарантируют им своевременную медицинскую помощь».

«Мы, законопослушные граждане и активные налогоплательщики, остались забытыми и брошенными в чужой стране без средств к существованию и надежд на возвращение», — написали туристы, попросив скорее забрать их домой и пообещав по возвращении пройти необходимые медицинские обследования и соблюдать режим самоизоляции.

Ранее сообщалось, что россияне начали подделывать документы ради возвращения домой из Индии. Так, некоторые туристы из регионов ссылались на свидетельство о браке с жителем Москвы, у которого есть прописка, другие просили знакомых оформить им договор аренды в столице, третьи подменяли даты прибытия на сайте госуслуг.

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