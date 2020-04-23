Раскрыта тайна происхождения жизни

Ученые из Японии и Китая показали, что эволюция ранней жизни на Земле гораздо сложнее, чем считалось раньше. Результаты исследования, раскрывающие тайну происхождения первых живых организмов, опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

Специалисты пришли к выводу, что при сравнении геномов могут быть получены только ограниченные знания о древних одноклеточных организмах, включая бактерии и археи. Ученые проанализировали тысячи филогенетических деревьев, построенных на основе сходства ДНК тысяч микроорганизмов, чтобы идентифицировать самые древние гены и проследить за их эволюцией.

Оказалось, что на ранней стадии эволюции живых организмов разные типы генов менялись с разной скоростью. Это значит, что частота ранних мутаций была намного выше, чем в настоящее время. Таким образом, жизнь развивалась очень быстро, и это осложняет картину, как именно археи и бактерии получали энергию для жизнедеятельности и в какой среде они обитали.

Биологи классифицируют все живые организмы на три основные группы, которые называются доменами. Два из этих доменов — бактерии и археи — состоят из одноклеточных организмов, а третий — эукариоты — включает в себя большинство многоклеточных организмов. Эукариоты эволюционировали сравнительно недавно, однако история первых двух доменов остается малоизученной.

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