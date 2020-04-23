Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период всеобщей самоизоляции. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По утверждению кредитных организаций, число попыток похитить деньги со счетов клиентов в нерабочие недели увечилось на 15-30 процентов. Поясняется, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса. Мошенники пытаются выманить реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации.

Представитель лишь одного из банков заявил, что они практически не заметили роста активности мошенников. Это, по его словам, «вызывает удивление», поскольку служба безопасности такую активность прогнозировала.

7 апреля сообщалось, что банковские мошенники нашли способ нажиться на россиянах в условиях эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка. Преступники звонят жертвам и, представляясь сотрудниками кредитных учреждений, обещают им отсрочки по кредитам, выплаты разных компенсаций и пособий. Кроме того, они убеждают граждан в том, что могут осуществить возврат денег за авиабилеты и медицинские тесты на заражение коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!