Предсказано появление новых пандемий

Человечество должно изменить стратегию своего поведения, чтобы избежать появления новых пандемий. Об этом в интервью РИА Новости заявила биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

По словам эксперта, при текущем поведении человека как вида появление новых смертельных бактерий, угрожающих популяции, неизбежно, и предсказать это несложно. «Если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия», — отметила Воронцова. Специалист подчеркнула, что человек оказывает огромное влияние на земные экосистемы: «Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность».

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Воронцова заявила, что из-за «паразитной» стратегии человеческой популяции происходит уничтожение других видов и культур, в частности пальмовых плантаций. По ее мнению, человек должен стремиться к сосуществованию с другими обитателями планеты: «Монокультура — это нестабильная система».

Эксперт напомнила об освоении морского дна и о том, что в 2020 году Организация Объединенных Наций (ООН) будет выдавать лицензии на участки в океане: «Весь мир считает, что это надо достать. Там залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах». Она подчеркнула, что это неизбежно повлияет на обитающие на дне и в толще воды живые организмы.

В начале апреля ученые заявили, что эксплуатация диких животных влияет на появление пандемий. В частности, они обнаружили связь между уничтожением дикой природы и распространением новых инфекционных заболеваний. Как правило, это происходит из-за вынужденной миграции животных, вызванной охотой, деградацией среды обитания и урбанизацией.

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