Власти Москвы опровергли платную госпитализацию пациентов с COVID-19

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пациентам с подозрением на коронавирус придется самим оплачивать лечение при госпитализации не по скорой. При появлении симптомов ОРВИ медпомощь оказывается на средства обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом говорится на сайте ведомства в четверг, 23 апреля.

«Если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости не окажется, то пациенту выдадут все необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому», — сообщили в Депздраве.

В ведомстве подчеркнули, что у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар, поскольку в столице функционирует 47 амбулаторных центров на базе поликлиник. «Эти центры обладают более мощной диагностической базой, такой же как приемные отделения больниц и лучше, позволяют проводить качественное обследование 24 часа в сутки», — говорится в сообщении.

Ранее издание Vademecum написало, что приехавших не по скорой россиян с COVID-19 якобы отказываются лечить бесплатно.

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