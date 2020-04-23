Самоизоляцию на фоне коронавируса назвали вредной и бессмысленной

Жесткие ограничительные меры, которые принимаются во многих странах в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе введение режима самоизоляции для большей части населения, на самом деле бессмысленны и опасны. Такими их назвал шведский эпидемиолог, профессор Джон Гизек (John Giesecke), передает Al Arabiya.

По его словам, несмотря на то, что правительства многих стран верят, что, отменяя занятия в школах и массовые мероприятия, закрывая границы и заставляя граждан не покидать свои дома, они смогут сгладить пик заболеваемости и позволить системе здравоохранения функционировать в нормальном режиме, в действительности нет никаких доказательств того, что подобные меры работают и способны привести к снижению смертности от инфекции в долгосрочной перспективе. Вероятнее всего, коронавирус в итоге станет такой же частью обыденной жизни человека, как сезонный грипп, и повлиять на это невозможно, считает эксперт.

В то же время, по мнению Гизека, очевидно, что такие действия властей будут иметь опасные политические последствия — так, уже сейчас лидеры ряда государств Восточной Европы пытаются сосредоточить в своих руках больше власти и демонстрируют диктаторские замашки. Как отметил эпидемиолог, подобные политические изменения страшат его куда больше, чем коронавирус.

Швеция, а также Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия отказываются вводить жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, жителям разрешено гулять на улицах, посещать парки и скверы. В Финляндии подобную политику объяснили тем, что нахождение на свежем воздухе позитивно сказывается на здоровье людей.

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