Оценен запас прочности российских банков для поддержки экономики

Накопленный запас прочности капитала в российской банковской системе составляет пять триллионов рублей. Такие данные озвучила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«Ресурсы на поддержку экономики у банков есть, но они не бесконечны, нужно подключать больше банков», — оценила она. Также Набиуллина указала на тот факт, что за несколько недель заявок на реструктуризацию кредитов в российские банки поступило больше, чем за весь прошлый год. Глава ЦБ заверила, что доля одобряемых обращений по этому вопросу выросла до 60 процентов.

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Ранее в четверг, 23 апреля, президент России Владимир Путин оценил помощь банков, которую они оказывают гражданам и предприятиям во время пандемии коронавируса. По его словам, многие кредитные организации даже понесли убытки, оказывая помощь.

Среди мер, которые российские власти принимают в связи с эпидемией, значатся, например, введение кредитных каникул для пострадавших от коронавируса и беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Однако, как выяснилось недавно, в помощи могут отказать, если у компаний есть задолженность по налогам по состоянию на 1 января 2020 года.

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