В Хакасии сорвалась сессия парламента в период пандемии

В Хакасии сорвалась сессия в Верховном совете, на которой было запланировано рассмотрение проекта закона о поддержке малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Мероприятие не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на пресс-службу главы республики и регионального кабмина.

Из 50 депутатов на заседание пришли лишь 30. Из-за недостатка установленного регламентом числа парламентариев сессию перенесли.

Депутаты также должны были заслушать отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.

По словам первого заместителя председателя Верховного совета Юрия Шпигальского, часть депутатов отсутствовала «по производственным причинам», а некоторые парламентарии находятся на самоизоляции. «Трагедии никакой нет в этом смысле. То, что сложная ситуация, связанная с явкой, мы это знали заранее», — сказал он в комментарии агентству «Хакасия».

По последним данным, число зараженных коронавирусом в регионе превысило 100, скончались два человека.

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