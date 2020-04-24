Том Хэнкс поддержал затравленного мальчика по имени Корона

Американский актер Том Хэнкс ответил на письмо мальчика по имени Корона и в качестве подарка отправил печатную машинку с надписью CORONA. Об этом сообщает BBC News.

8-летний австралийский ребенок в послании к знаменитости обратился с просьбой о поддержке, так как в школе его дразнили «коронавирусом» из-за его имени. Также мальчик поинтересовался о состоянии здоровья актера и его жены, которые недавно переболели вирусом.

Исполнитель культовых ролей был тронут сообщением мальчика. «Дорогой друг Корона. Мы с женой были так рады твоему письму. Спасибо за то, что ты такой хороший друг, друзья помогают друзьям, когда они в беде», — написал он в ответном письме.

Он также подчеркнул: «Ты единственный, кого я знаю, по имени Корона, прямо как кольцо вокруг Солнца, как корона».

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Насчет своего подарка оскароносный актер отметил, что печатная машинка отлично послужила ему, пока он был на карантине. «Попроси взрослых показать тебе, как она работает. И используй ее, чтобы написать мне в ответ», — добавил он.

Родители мальчика рассказали, что он написал именно Хэнксу, потому что тот озвучил Шерифа Вуди в «Истории игрушек».

16 марта Хэнкс объявил, что он и его жена заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Менее чем через неделю их выписали, они оставались в самоизоляции в арендованном доме. К концу марта пара полностью восстановилась и вернулась в США.

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