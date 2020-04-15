Том Хэнкс сдал кровь для создания вакцины от коронавируса

Американский актер Том Хэнкс стал донором крови для создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание The Independent.

Артист сдал кровь вместе со своей женой Ритой Уилсон, которая, как и он, была заражена COVID-19. Врачи сказали знаменитостям, что теперь они выработали иммунитет к вирусу.

Отмечается, что пару лечили при помощи хлорохина. Уилсон заявила, что не знает, какую роль сыграл препарат в ее выздоровлении, однако подчеркнула, что он вызвал множество побочных эффектов. Она призвала людей быть осторожнее с приемом этого лекарства.

Супруга актера также рассказала о своих симптомах: температуре, чувстве усталости, болях в теле и потере обоняния. По ее словам, у Хэнкс температура была не такой высокой. Кроме того, в отличие от жены, он чувствовал вкусы и запахи.

13 марта 63-летний актер объявил, что он и его жена заразились коронавирусом во время пребывания в Австралии. Через несколько дней пара покинула австралийскую больницу и отправилась на карантин в арендованном доме.

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