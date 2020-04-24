Число жертв от коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, общее количество умерших по состоянию на 24 апреля достигло 50 031, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

США находятся на первом месте в мире по количеству зараженных коронавирусом. В стране 870 468 инфицированных, 80 937 пациентов вылечились.

Самое большое число случаев смерти в штатах приходится на город Нью-Йорк, где зафиксировано 16 388 летальных исходов.

24 апреля стало известно, что США выделят полтриллиона долларов на борьбу с последствиями коронавируса. Их планируют направить на поддержку экономики страны, в частности малого бизнеса, страховых компаний и наиболее пострадавших предприятий.

Специалисты центров по контролю и профилактике заболеваний в стране обновили список симптомов коронавирусной инфекции. К перечисленным ранее добавили озноб, боли в мышцах, головную боль, потерю обоняния и воспаленное горло.

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