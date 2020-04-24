В США обновили список симптомов коронавируса

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control) обновили список симптомов коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные с официального сайта.

К перечисленным ранее симптомам — высокая температура, кашель и одышка — добавили озноб, боли в мышцах, головную боль, потерю обоняния и воспаленное горло. В документе подчеркивается, что несколько симптомов требуют безотлагательной медицинской помощи: цианоз, затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди и спутанное сознание.

Специалисты подчеркивают, что список может включать в себя далеко не все симптомы. Они призывают проконсультироваться по поводу других болезненных состояний с врачом.

23 апреля американские ученые рассказали, что большинство пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умерли. Исследование построено на данных о 5,7 тысячи пациентов в Нью-Йорке.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом свыше 2,6 миллиона человек, умерли 183,2 тысячи заболевших.

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