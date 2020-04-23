Стало известно о высокой смертности больных на ИВЛ

Большинство пациентов с положительным тестом на коронавирус, которые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), погибли. О высокой смертности сообщили американские ученые, опубликовавшие новое исследование.

Оно строится на данных о пациентах в Нью-Йорке. Ученые проанализировали истории болезни 5,7 тысячи зараженных коронавирусом. Средний возраст — 63 года, в основном это мужчины.

12,2 процента изученных были подключены к ИВЛ, и большая часть из них — 88,1 процента — погибли. Ученые также рассмотрели, какие возрастные группы среди тех, кто подключен вентиляции, подвержен большему риску. Из тех, кто старше 65 лет, смертность составила 97 процентов. Однако и среди тех, кто находится в возрасте от 18 до 65 лет, летальность высока — 76,4 процента.

Смертность среди тех, кто не подключен к ИВЛ, гораздо ниже: 19,8 процента (старше 65 лет) и 26,6 процента (от 18 до 65 лет). Ученые также выяснили, какая хроническая болезнь чаще всего встречается у зараженных коронавирусом — гипертония. На втором месте ожирение (41,7 процента), а на третьем — диабет (33,8 процента).

19 апреля сообщалось, что аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут быть бесполезны для лечения пневмонии при тяжелом течении коронавирусной инфекции, поскольку уровень гемоглобина у таких пациентов существенно снижен.

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