Минздрав российского региона попросил жителей накормить врачей и удалил просьбу

Министерство здравоохранения Хакасии обратилось к местным жителям, предпринимателям и меценатам с просьбой обеспечить питанием работников больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, однако позднее удалило сообщение со своего сайта. На данный момент его копия доступна в кэше Google.

Согласно сообщению, из-за сложной эпидемиологической обстановки врачам Республиканской клинической инфекционной больницы, которые контактируют с зараженными пациентами, пришлось изолироваться — они будут жить в условиях стационара. Им в том числе потребуется трехразовое питание и одноразовая посуда.

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«У медучреждениях таких возможностей для содержания сотрудников нет. В связи с чем администрация Республиканской инфекционной больницы обращается к жителям региона, предпринимателям, меценатам с просьбой о помощи», — говорилось в удаленном обращении.

В пресс-службе правительства Хакасии уточнили, что власти обеспечат врачей питанием и нормальными бытовыми условиями, передает ТАСС. Там добавили, что обращение — личная инициатива врачей, а Минздрав не передал руководству региона их обращение.

В конце марта правительство Белгородской области обратилось к предпринимателям региона с просьбой пожертвовать деньги на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование. Власти объяснили свою просьбу тем, что надо обеспечить «полномасштабную готовность области к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона, которым может потребоваться лечение». 3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал разобраться в ситуации, но сбор денег не приостановили.

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