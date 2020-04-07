В российском регионе продолжили сбор денег на аппараты ИВЛ после реакции Кремля

Власти Белгородской области продолжают сбор денег на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) несмотря на обещание Кремля разобраться в ситуации. Об этом сообщила замначальника департамента по внутренней политике региона Татьяна Конева, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Конева не уточнила, сколько средств уже собрано для больниц области.

31 марта стало известно, что правительство Белгородской области обратилось к бизнесменам и жителям региона с просьбой пожертвовать деньги на аппараты ИВЛ и другое медицинское оборудование. Они объяснили это тем, что надо обеспечить «полномасштабную готовность области к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона, которым может потребоваться лечение».

3 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль разберется в этой ситуации, передает ТАСС. «Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», — сказал он.

По состоянию на 7 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 7497. Случаи выявлены в 81 регионе. Большинство из них зарегистрированы в Москве — 5181, в Московской области — 454, Санкт-Петербурге — 295, в Коми — 101. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

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