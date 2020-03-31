Российский регион попросил бизнесменов пожертвовать деньги на аппараты ИВЛ

Правительство Белгородской области обратилось к бизнесменам региона с просьбой пожертвовать деньги на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Власти региона объяснили свою просьбу необходимостью обеспечить «полномасштабную готовность области к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона, которым может потребоваться лечение».

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В сообращении также сказано, что граждане тоже могут поучаствовать в сборе средств. Пожертвования можно перечислить по указанным на сайте реквизитам.

На 30 марта в Белгородской области выявлено четверо заболевших. На изоляции находятся 2039 человек. За сутки 12 жителей региона привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции.

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.

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