Российский регион попросил бизнесменов пожертвовать деньги на аппараты ИВЛ

Правительство Белгородской области обратилось к бизнесменам региона с просьбой пожертвовать деньги на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другое медицинское оборудование. Об этом сообщается на его официальном сайте.
Власти региона объяснили свою просьбу необходимостью обеспечить «полномасштабную готовность области к оказанию эффективной и своевременной медицинской помощи жителям региона, которым может потребоваться лечение».
В сообращении также сказано, что граждане тоже могут поучаствовать в сборе средств. Пожертвования можно перечислить по указанным на сайте реквизитам.
На 30 марта в Белгородской области выявлено четверо заболевших. На изоляции находятся 2039 человек. За сутки 12 жителей региона привлекли к административной ответственности за нарушение самоизоляции.
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом. К 31 марта общее число зараженных граждан увеличилось до 2337 человек. Более 50 регионов ввели режим самоизоляции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения