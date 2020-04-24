Пьяный Марат Башаров побеседовал со стулом и попал на видео

Видео: starhit.ru

Пьяный российский актер Марат Башаров побеседовал со стулом и попал на видео. Ролик был опубликован на сайте издания StarHit.

В нем можно увидеть, как артист сидит за столом, держится одной рукой за голову и что-то тихо бормочет. «Чем оно занимается? Да ничем», — говорит он.

Брат бывшей жены актера Елизаветы Шевырковой утверждает, что у Башарова проблемы с алкоголем, из-за чего он нередко ведет себя неадекватно. Мужчина угрожает обнародовать компромат на артиста, если тот продолжит оскорблять его сестру в социальных сетях.

Ранее Башаров выложил в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий и роликов с бывшей женой. На одном из видео можно увидеть, как пара ругается при ребенке, а Шевыркова обвиняет артиста в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и просит сына пойти с ней, потому что «папа напился». В другом посте Башаров опубликовал снимок с Шевырковой, заявив, что «оно уже просит деньги».

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