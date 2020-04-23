Марат Башаров опубликовал видео скандала с бывшей женой и назвал ее «оно»

Актер Марат Башаров выложил в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий и роликов с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, в которых назвал ее «оно». Среди публикаций оказалось и видео скандала экс-супругов.

В нем можно увидеть, как пара ругается, пока их ребенок стоит в стороне. Шевыркова обвиняет артиста в том, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и просит сына пойти с ней, потому что «папа напился». «Что же ты делаешь? Ты психику одному ребенку сломал, своему тоже хочешь сломать?» — спрашивает она у Башарова.

Экс-жена актера также грозится разбить все бутылки вина, чтобы он больше не пил. «Вот ты падла. Я с полицией в следующий раз приеду», — говорит она артисту и уводит ребенка.

В другом посте Башаров опубликовал снимок с Шевырковой, заявив, что «оно уже просит деньги». В еще одной публикации он утверждает, что его бывшая супруга обидела всех мусульман своими словами о его алкоголизме. «Короче, остерегайтесь этого человека!» — призвал он.

В декабре 2018 года стало известно, что Башаров сломал Шевырковой нос. Ее брат Федор тогда заявил, что это уже не первый подобный случай в их семье. В 2019 году ряд СМИ сообщил о разводе пары.

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