Врач посоветовал правильную прическу во время пандемии коронавируса

Врач-эпидемиолог Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Игорь Юрьев назвал правильную прическу во время пандемии коронавируса. Его слова приводятся в апрельском номере «Военно-медицинской газеты», которую издает медицинское учреждение.

По словам Юрьева, в местах скопления людей предпочтение следует отдавать «гладким прическам». Он объяснил, что пряди распущенных волос чаще контактируют с лицом, увеличивая тем самым риск заражения вирусом.

Материалы по теме «Это не обнаженка, а искусство!» Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться

Помимо этого, медик посоветовал не прикасаться голыми руками к поверхностям в общественных местах и ограничить контакты с людьми, в том числе рукопожатия, поцелуи и объятия. Он также рекомендовал чаще мыть руки, проветривать помещения и надевать в людных местах и транспорте одноразовую защитную маску.

В апреле стилист и эксперт моды Влад Лисовец посоветовал россиянам не бриться налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Эксперт считает, что во время изоляции лучше не экспериментировать с внешностью и не стричься самостоятельно, а тем более наголо. Вместо этого он предложил россиянам собирать волосы в хвост, носить ободки, а также делать чалму или повязки из косынок.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!