Россиянам посоветовали во время изоляции не бриться налысо вслед за Кадыровым

Российский стилист и эксперт моды Влад Лисовец посоветовал россиянам не бриться налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом он сообщил в эфире «Национальной службы новостей».

По словам специалиста, во время изоляции лучше не экспериментировать с внешностью и не стричься самостоятельно, а тем более налысо. Вместо этого он порекомендовал россиянам собирать волосы в хвост, носить ободки, а также делать чалму или повязки из косынок.

Лисовец считает правильным сделать задуманную стрижку после окончания карантина у своего парикмахера. «Прежде чем что-то отрезать у себя, нужно хорошенько подумать, как дальше вы будете с этим жить, и принесет ли это вам хорошее настроение, которого вы ждете», — подчеркнул он.

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21 апреля появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Рамзан Кадыров. Он посоветовал мужской части населения побриться налысо, «как делали это предки». Таким образом руководитель республики ответил на вопрос жителя Чечни о возможности открытия салонов красоты, чья работа была ограничена из-за пандемии.

В марте Влад Лисовец призвал россиянок оставаться красивыми во время самоизоляции. По его мнению, работа из дома и длительные выходные — это не повод отказываться от заботы о своей внешности. Стилист отмечает, что необходимо содержать волосы в чистоте, красиво одеваться и не превращаться в «немытое существо».

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