Московский таксист избил девушку за нечитаемый QR-код для поездок по городу

Московский таксист не смог проверить у девушки-пассажирки подлинность QR-кода для поездок по городу в условиях самоизоляции — код не считался в его приложении, — а затем избил потерпевшую. Видео инцидента с камер наблюдения в пятницу, 24 апреля, публикует РЕН ТВ.

На записи видно, как мужчина силой вытащил пассажирку из автомобиля, из-за чего она упала на землю. Поднявшись, девушка пыталась ударить обидчика, но сама получила удар по голове. При этом прохожие в ситуацию не вмешались. Конфликт продолжался до тех пор, пока водитель не уехал с места происшествия. Судя по видео, речь идет о машине «Яндекс.Такси».

Как отмечает издание, пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами колена и области левой брови. Медики оказали ей помощь, после чего отпустили. По факту инцидента правоохранительные органы проводят проверку.

Оформление пропусков с QR-кодами для перемещения по столичному региону в период режима самоизоляции началось 13 апреля. Их необходимо получать для поездок, подразумевающих использование личного автомобиля, такси и общественного транспорта. Пропуска с QR-кодами выдаются для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях. С 15 апреля их наличие стало обязательным.

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