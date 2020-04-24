Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в прямом эфире в Instagram. Его слова приводит ТАСС.

По словам Кадырова, в первый раз с российским лидером он встретился в Сочи в 2000 году. «Меня познакомил с нашим президентом Ахмат-Хаджи Кадыров (первый Президент Чеченской Республики, отец Рамзана Кадырова — прим. «Ленты ру»). <...> В последующем были встречи также в Моздоке, в Гудермесе», — рассказал глава Чечни.

В марте Кадыров призвал позволить Путину участвовать в новых выборах президента. По его словам, глава государства получил Россию, истерзанную войнами, атаками международного терроризма, внутренними противоречиями, однако возродил ее, вернул силу и сплотил народ. «Если мы с вами желаем, чтобы эта тенденция сохранилась, хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы», — отметил глава Чечни.

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