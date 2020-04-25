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Найден источник коронавируса в Нью-Йорке

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Фото: Andrew Kelly / Reuters

Власти Нью-Йорка нашли источник коронавируса. Губернатор штата Эндрю Куомо заявил что, вероятнее всего, он был завезен из Италии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Куомо привел результаты исследования Северо-Восточного университета США, согласно которым к 1 марта, когда в штате был зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания, более десяти тысяч жителей уже были инфицированы.

Он отметил, что американский президент Дональд Трамп приказал ввести запрет на въезд из Китая 2 февраля, то есть более чем через месяц после появления первых сообщений о вспышке инфекции в Ухане. При этом решение ограничить въезд в страну из Европы было принято только в марте, когда вирус уже распространился в США. «Вирус вылетел из Китая к тому времени, когда мы ввели запрет на поездки в Китай», — пояснил Куомо.

Губернатор Нью-Йорка обвинил власти США в замедленной реакции на эпидемию в Китае, откуда тревожные сообщения начали поступать в январе и феврале. По его словам, за эти два месяца из Европы в аэропорты Нью-Йорка и Нью-Джерси прилетели 2,2 миллиона человек, многие из которых, вероятно, были инфицированы.

Он подчеркнул, что необходимо учиться на допущенных ошибках, потому что инфекция может снова вспыхнуть осенью или же может появиться новый вирус.

Нью-Йорк стал главным очагом COVID-19 в США. Этот штат обогнал все страны мира по числу зараженных коронавирусом. Согласно последним данным, там зафиксировано более 263 тысяч случаев заражения и более 15 тысяч летальных исходов.

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