Рассекречен последний смартфон Microsoft

В Китае выставили на продажу невыпущенный смартфон Microsoft. Аппарат является последним телефоном компании, сообщает издание ITHome.

Прототип Microsoft Lumia 960 XL находился на финальной стадии разработки, однако по определенным причинам проект девайса был отменен. Продавец отметил, что в его распоряжении оказался оригинальный инженерный образец устройства, который находится в рабочем состоянии. Рассекреченный телефон работает на базе операционной системы Windows 10 Mobile 1511.

Microsoft Lumia 960 XL получил 5,5-дюймовый экран с 2К-разрешением, чип Qualcomm Snapdragon 820, четыре гигабайта оперативной памяти, 20-мегапиксельную основную камеру. Девайс выполнен в алюминиевом корпусе, имеет порт USB-C, стереодинамики, разъем для наушников, слот для карт памяти формата microSD. Продавец выставил телефон за 5000 юаней, или около 53 тысяч рублей.

Фактически последним смартфоном в линейке Lumia стал аппарат 950 XL, который вышел в ноябре 2015 года. Устройство получило 5,7-дюймовый экран, чип Snapdragon 820, 20-мегапиксельную камеру, аккумулятор с поддержкой беспроводной и обратной зарядки.

10 декабря Microsoft официально закрыла операционную систему Windows 10 Mobile, на которой работали телефоны серии Lumia. С конца 2019 года владельцы совместимых смартфонов могут и дальше пользоваться ОС, однако ее нельзя будет установить на другие аппараты. Также компания прекратила выпуск обновлений безопасности.

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