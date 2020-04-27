В России нашли способ снизить стоимость спиртовых антисептиков

В России нашли способ снизить стоимость антисептиков, в состав которых входит денатурированный этиловый спирт. Министерство финансов предложило освободить производителей дезинфицирующих средств от уплаты акциза на спирт, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс, законопроект уже внесен в кабмин.

Производители должны будут получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем для которой служит спирт. Налоговые органы выдадут документ тем заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Компаниям нужно будет представить перечень видов таких товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации. Затем производители смогут закупать этанол для изготовления санитайзеров, в том числе в емкостях более 100 миллилитров.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова заявила, что такие меры могут снизить цену конечной продукции. «В итоге купить спирт без уплаты акциза сможет не только изготовитель дезинфицирующей продукции, но и производитель парфюмерно-косметических товаров в емкостях свыше 100 мл», — подчеркнула она.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что эффективный против коронавируса антисептик должен содержать не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта.

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