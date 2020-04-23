В Роспотребнадзоре россиянам назвали бесполезные для борьбы с коронавирусом антисептики. Это антибактериальные средства, которые могут не справиться с вирусами, говорится в сообщении на сайте службы.

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Так, при выборе антисептика рекомендуется обращать внимание на спектр действия. Эффективный против коронавируса антисептик должен содержать не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта. Втирать средство в руки необходимо не менее 30 секунд, некоторые производители рекомендуют делать это трижды и не менее двух минут, говорится в сообщении.

«В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей», — отметили в службе.

Ранее врач поликлиники управделами президента Игорь Федоров предупредил о бесполезности такого антисептика против вирусов, как хлоргексидин. Он действует только на бактерии, пояснил медик. Он отметил, что убить вирусы могут только антисептики с содержанием спирта более 62 процентов.

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