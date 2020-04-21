Раскрыта опасность средств защиты от коронавируса

Чрезмерное или неправильное использование дезинфицирующих средств может снизить их эффективность. Об этом сообщает издание The Conversation со ссылкой на научные исследования.

Слишком частое использование средств дезинфекции и самодельных растворов может быть опасным и вызвать мутации у определенных вирусов. В частности, чрезмерное обрабатывание рук спиртовыми растворами может выработать устойчивость бактерий к противомикробным средствам. Ученые объясняют это тем, что условные антисептики разрушают элементы ДНК бактерий, однако стимулируют вирус мутировать и вырабатывать иммунитет к препаратам. В статье объясняется, что в теории ложные методы защиты от вирусов могут вызвать новые вспышки инфекций и увеличение смертности.

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Специалисты также раскритиковали самодельные средства для обработки рук и других частей тела, изготавливаемые на основе спирта и прочих компонентов. Отмечается, что эффективность произведенных кустарно антисептиков не доказана, также самодельные препараты могут иметь побочные эффекты. Популярность смешанных в домашних условиях антисептических гелей объясняется заботой о гигиене в условиях пандемии коронавируса и дефицитом антибактериальных средств на рынке.

Также подчеркивается, что эффективность бытовой химии против вирусов не доказана. В число компонентов, из которых изготавливаются средства для мытья посуды, уборки или стирки, входят спирты, четвертичные аммониевые соединения, фенолы, перекись водорода, хлорид бензалкония и триклозан. Многие химические соединения могут навредить коже рук и организму в целом. Чтобы избежать вреда, медики советуют относиться к антисептическим средствам как к лекарству — пользоваться ими ограниченное количество времени и в соответствие с инструкцией.

Ранее Роспотребнадзор признал неэффективность антибактериального мыла в борьбе с коронавирусом. В заявлении ведомства говорится, что нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом, так как оно не уничтожает вирусы, а лишь смывает их. Специалисты заметили, что самого понятия «стандартное антибактериальное мыло» не существует, а разные производители используют это словосочетание в маркетинговых целях.

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