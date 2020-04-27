Россиянам предсказали многократный рост безработицы из-за выросших пособий

Число зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Института социальной политики НИУ ВШЭ.

По мнению аналитиков, до 5,3 миллиона россиян могут пойти на биржу труда из-за упрощенной процедуры постановки на учет в режиме онлайн и увеличения размера пособия. Утверждается, что ранее многие безработные предпочитали не связываться с этим из-за ряда сложностей, например, необходимости отмечаться в центре занятости.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что увеличение числа официально безработных и оставшихся без доходов граждан негативно повлияет на экономику страны. В частности, страна может столкнуться с пониженной деловой активностью, медленным ростом ВВП и длительным восстановлением экономики.

В пресс-службе Минтруда заявили, что подготовили несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда. Там утверждают, что бюджеты были выделены под самый пессимистичный сценарий, однако «пока ситуация существенно лучше».

25 апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян могут остаться без работы. По его словам, без работы останется не менее 7-8 процентов экономически активного населения страны. В худшем случае безработица может достигнуть 10 процентов. По данным Росстата, в марте она составляла 4,7 процента.

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