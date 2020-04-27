В Кремле ответили на вопрос о планах Путина обратиться к народу

В Кремле ответили на вопрос о планах президента России Владимира Путина обратиться к жителям страны и его решении по продлению ограничительных мер из-за коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться выступления президента, прежде чем его комментировать. Его слова приводит «Интерфакс» в понедельник, 27 апреля.

«Что касается обращения президента, то давайте дождемся, у президента на неделе много мероприятий», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли решение по продлению ограничительных мер быть принято на совещании Путина с главами регионов 28 апреля.

Ранее Песков заявил, что решение о продлении ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, необходимо принимать, основываясь на текущей динамике и краткосрочных прогнозах. По его словам, прогнозы по коронавирусу на среднюю и дальнюю перспективу вряд ли возможны.

По данным на 27 апреля в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. Зафиксировано 50 летальных исходов, за сутки полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

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