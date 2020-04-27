Жесткое задержание выпивавших на улице москвичей попало на видео

Видео: t.me/Lshot

Московские полицейские доставили в отделение четырех россиян, находившихся во время режима самоизоляции на улице в состоянии опьянения и оказавших сопротивление. Видео жестокого задержания опубликовано в Telegram-канале LIFE SHOT.

На видео видно, как несколько человек в форме валят на асфальт и скручивают мужчину. Тот кричит: «Что я сделал? Я с собакой гулял». Параллельно его товарищу не дают подойти к лежачему, а потом отводят в служебную машину. Все это время вокруг людей бегает собака.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили, что инцидент произошел на улице Лестева на юге Москвы в воскресенье, 26 апреля. По информации LIFE SHOT, на москвичей пожаловался один из местных жителей, который увидел, как граждане выпивают на улице. Сотрудники полиции заметили компанию с собакой и сделали им замечание о нарушении режима самоизоляции. Когда полицейские подошли ближе, собака укусила одного из них за руку. Две девушки согласились на требование последовать в полицейскую машину для составления протокола, двое мужчин решили убежать. Один из них, 38-летний горожанин, при задержании ударил представителя власти по голове и руке.

Были заведены административные дела о нарушении самоизоляции и появлении в общественном месте в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении дела по факту нападения на полицейского.

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