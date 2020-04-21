Избиение московским полицейским нарушителя самоизоляции попало на видео

@bazabazon / Telegram

Избиение московским полицейским нарушителя самоизоляции в столичном районе Бирюлево попало на видео. Ролик во вторник, 21 апреля, опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как подозреваемый в форменном обмундировании полицейского ведет задержанного, тот упирается и что-то говорит сотруднику. В какой-то момент полицейский останавливается, оглядывается по сторонам и, убедившись, что никто не наблюдает, сильным ударом сбивает человека с ног.

По данному факту Следственный комитет России (СКР) начал проверку. Выяснилось, что сотрудник полиции задержал мужчину за распитие алкогольных напитков на лавочке во дворе дома.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru