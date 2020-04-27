Песков заранее «затарился» масками и санитайзерами

Семья пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова перед началом эпидемии коронавируса в стране запаслась медицинскими масками и санитайзерами. Об этом он сообщил в интервью газете «Аргументы и Факты».

По его словам, работникам Кремля выдают маски, но он с женой заранее купили их «достаточно много» в аптеках и в интернете. «Что называется, затарились», — сказал Песков.

Он отметил, что не знал заранее о скором исчезновении средств защиты из продажи, никаких инсайдов об этом у него не было. «Я, как и все, смотрел телевизор, видел, что происходит в Китае, в Европе. Можно было легко прогнозировать, что мы имеем дело с какой-то серьезной штукой и маски скоро потребуются всем», — пояснил чиновник.

Песков добавил, что не надевает маску в своем кабинете, но пользуется всеми средствами защиты во время похода в магазин.

В интервью официальный представитель Кремля также рассказал, что президент Владимир Путин периодически проходит тестирование на инфекцию, к нему невозможно попасть без проверки на вирус.

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