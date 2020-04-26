Объяснено нежелание россиян носить маску в общественных местах

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова считает, что нежелание некоторых людей носить маску в общественных местах является попыткой справиться с тревогой. Слова Юсуповой цитируют РИА Новости.

По ее словам, отрицание — это одна из самых распространенных реакций на состояние тревоги. «Страшно, не хочется признавать объективно сложное состояние ситуации, а уход в отрицание упрощает восприятие», — заявляет Юсупова.

Юсупова считает, что такие люди не решают проблему с собственной тревогой, к тому же осложняют эпидемиологическую обстановку.

Она отметила, что еще одной причиной подобного поведения может быть недоверие к официальной информации. Юсупова приводит в пример Францию, «где сложно было убедить людей сидеть по домам, и сейчас статистика по заболеваемости там выше, чем в Германии, где люди достаточно быстро последовали официальным рекомендациям».

По данным на 26 апреля в мире выявлено 2,89 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 202 тысячи человек, 812 тысячи человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

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