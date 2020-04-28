В колониях микробов нашли свойства мозга

Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что колонии бактерий, образующих биопленки, действуют подобно нейронам и обладают коллективной памятью. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Ученые показали, что бактерии способны кодировать память с помощью мембранного потенциала — разницу в электрическом потенциале из-за разницы в зарядах на внешней и внутренней стороне клеточной мембраны. На основе похожего принципа осуществляется память в человеческом мозге.

В ходе эксперимента исследователи использовали клетки сенной палочки Bacillus subtilis, которых облучали голубым лазерным светом в течение пяти секунд. Выяснилось, что свет провоцирует изменение мембранного потенциала, при котором ионы выходят из клетки, а затем попадают в нее обратно. Таким образом, бактерии переходят от поляризованного к деполяризованному состоянию и обратно, и этот эффект сохраняется в течение долгого времени даже после прекращения воздействия лазером.

По словам ученых, пока не известно, действительно ли бактерии каким-либо образом используют эту форму памяти. В то же время открытие может подтвердить идею, что некоторые нервные процессы могут иметь то же эволюционное прошлое, что и взаимодействие между бактериями.

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