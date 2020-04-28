Китайцы бросились скупать недвижимость в Греции

Спрос китайских инвесторов на недвижимость в Греции остается высоким и достиг пика в период распространения коронавируса. Греция считается одной из наиболее безопасных во время эпидемии стран, сообщает Greek Reporter.

Согласно исследованию азиатской холдинговой компании Juwai IQI, число запросов китайцев на покупку недвижимости в других странах резко возросло в связи с распространением коронавируса. В частности, спрос покупателей на жилье в Греции в первом квартале 2020-го увеличился на 109 процентов по сравнению с первым кварталом 2019 года, что стало наибольшим приростом среди других стран, к которым китайцы проявили повышенный интерес.

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В первом квартале инвесторы из КНР также бросились скупать недвижимость в Германии (рост спроса на 75 процентов), США (на 48 процентов), Великобритании (на 10 процентов) и на Филиппинах (на 7 процентов). В исследовании Juwai IQI также отмечалось, что возросшая популярность связана со стремительным ростом цен, хорошей рыночной конъюнктурой, крепкими политическими связями между Афинами и Пекином, а также крупномасштабными китайскими корпоративными инвестициями.

Кроме того, важную роль сыграла доступная программа «Золотая виза» (Golden Visa), которая предусматривает, помимо прочего, разрешение на постоянное проживание в Греции для китайских граждан, инвестирующих свыше 250 тысяч евро (20 миллионов рублей). По данным министерства Греции по вопросам миграции и убежища, примерно 86 процентов «золотых виз», выданных основным заявителям в 2019 году, получили китайские инвесторы, тогда как в 2018 году на их долю пришлось чуть более 40 процентов. Как следует из отчета Juwai IQI, если Греция закрепит успех, то сумеет отвоевать долю китайских инвестиций у своих соперников — США и Великобритании.

В Греции также готовятся к открытию туристического сезона в июне. Ожидается, что греческие курорты, где зафиксировано мало случаев заражения коронавирусом, будут чрезвычайно востребованы.

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