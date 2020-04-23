В Греции спрогнозировали сроки открытия туристического сезона

Греция готовится к открытию туристического сезона в июне текущего года, и местные курорты, где были зафиксированы редкие случаи заражения коронавирусной инфекцией, будут «чрезвычайно востребованы». Таким прогнозом поделился государственный министр Акис Герапетритис, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

При этом, по оценке министра туризма Хариса Теохариса, полноценно сезон откроется не раньше июля и продлится как минимум три месяца, а из-за повышенного спроса, вероятно, может захватить также октябрь и ноябрь.

В свою очередь, российские туроператоры, работающие на греческом направлении, отмечают, что ситуация с распространением коронавируса в Греции — одна из самых лучших в Европе. «Греция подошла к борьбе с коронавирусом очень ответственно. Сразу были введены жесткие меры. (...) [Старт сезона] зависит от того, как страны, которые отправляют в Грецию туристов, будут снимать свои ограничения, в том числе, на международные рейсы», — пояснил директор «TEZ TOUR Греция» Димитрис Харитидис.

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Отмечается, что в стране с 4 мая уже начнут открываться магазины, парикмахерские и церкви, а в июне — спортивные объекты, универмаги, театры, музеи и отели. При этом везде будут установлены строгие протоколы по охране здоровья.

20 апреля сообщалось, что Турция и Греция могут стать одними из первых стран, открывшихся для иностранцев, в частности, граждан России. Предполагается, что они снимут ограничения в случае нормализации эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным, в Греции зарегистрировано более 2,4 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли более 120 носителей инфекции. Количество выявленных случаев в стране оставалось на невысоком уровне долгое время. Резкий рост за последние несколько суток связан со вспышкой заболевание в отеле на Пелопоннесе, где размещаются мигранты, заболевание у всех протекает бессимптомно.

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